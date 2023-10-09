Правило 10 секунд: Як швидко прокинутись вранці, якщо в квартирі холодно

Як швидко встати з ліжка вранці, коли в домі холодно

Піднятися з теплого ліжка в холодну пору року може бути справжньою випробуванням, особливо, коли опалення ще не набрало обертів.

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Однак існують прості поради, які допоможуть вам швидше прокинутися та встати з ліжка, навіть якщо за вікном зима. Однією з таких порад є трюк "10 секунд", пише видання Mirror.

Для початку дотримуйтесь кількох правил щодо сну та пробудження в холодну пору року:

Тепла піжама: Якщо вам складно заснути в холодну погоду та вставати рано вранці, одягніть більше одягу перед сном. Якщо ви відчуваєте холод, навіть може викликати прокинутися вас серед ночі. Якщо у вас незручно спати в утепленій піжамі, тримайте поблизу теплий одяг і шкарпетки, які ви зможете одягти, коли встанете. Гарячий душ: Один із способів розігрітися після того, як вам вдалося вийти з-під ковдри - це прийняти гарячий душ. Гарячий душ вважається добрим методом для регулювання температури тіла, стимулювання кровообігу та зігрівання організму. Налаштування опалення: Спробуйте налаштувати опалення так, щоб радіатори вже працювали до спрацювання будильника. Це дозволить попередньо обігріти спальню, і вам не доведеться вставати в холодну кімнату. Не забудьте тримати двері закритими, щоб тепло не виходило з кімнати.

Трюк "10 секунд" – це простий і дієвий спосіб встати з ліжка вранці. Його суть полягає в тому, що ви повинні вийти з ліжка всього лише протягом 10 секунд після того, як спрацює будильник. Не дайте собі можливість подумати про те, наскільки холодно і затишно вам під ковдрою. Просто швидко виберіться з ліжка, накиньте щось тепле, наприклад, халат, і залиште спальню. Це допоможе вам уникнути спокуси знову залишитися в ліжку і дозволить швидше прокинутися вранці.

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