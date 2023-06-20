Правило 30 днів та акції: топ-10 корисних порад для заощадження грошей

У військовий час справи з фінансами у середньостатистичного українця складаються не дуже просто. Ціни ростуть, а зарплати стоять на місці. Все це змушує економити. UaPortal підкаже, як економити з користю для себе та свого гаманця.

Ходіть у магазин зі списком та ситі

Голод спонукає нас купити більше, ніж потрібно, а реклама у супермаркеті – йти на непередбачувані витрати. Складайте меню на тиждень, та чітко слідуйте списку продуктів.

Звертайте увагу на акції

Зараз у супермаркетах дуже багато акційних товарів, тому не варто ними нехтувати. Деколи за допомогою акцій можна зекономити непогані кошти.

Платіть готівкою

Якщо ви платите готівкою, а не карткою, то витрачаєте менше. Адже розлучатись з “живими грошима" психологічно складніше, ніж з цифровими.

Купіть фільтр для води

Якість води в крані залишає бажати кращого, тому ми змушені купляти пляшку воду. За рік набігає немаленька сума, тому в якості альтернативи пляшковій воді пропонуємо вам купити очищаючий фільтр.

Складіть план погашення боргів

Щоб розплатитись з усіма боргами та кредитами, складіть план. Є два методи оплати боргів: "сніжний ком "і "снігова лавина". Ці стратегії розходяться у питанні про те, який борг ми ставимо в пріоритет. Перший має на увазі виплату найменшого боргу переходом до найбільших. Другий – виплату будь- яких вільних грошей в рахунок боргу з найвищою процентною ставкою.

Не купляйте каву на виніс чи в кафе

Ви рахували, скільки грошей в рік набігає за щоденну чашку кави? Домашній напій нічим не гірший, але допоможе зекономити непогану суму грошей.

Аналізуйте свої витрати

Щомісячна підбивайте баланс витрат. Користуйтесь додатками для відстеження руху коштів і ви помітите, що гроші витікають “у повітря".

Купуйте аналоги

У всіх товарів на ринку є дешевші аналоги. Це стосується як ліків, так і продуктів харчування. Не переплачуйте за марку.

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Беріть обід з собою

Харчування в кафе робить доволі велику діру у бюджеті, тому краще беріть обід з собою. Крім того, це корисніше, смачніше та дозволяє тримати себе у формі.

Використовуйте правило 30 днів

Якщо ви запланували велику покупку, використовуйте правило 30 днів. Якщо через місяць ви все ще хочете придбати вартісний товар, то покупку можна обдумати. Такий метод виключає спонтанні покупки.

Нагадаємо, ми вже писали, як непомітно для свого гаманця відкласти гроші, навіть коли зарплата низька.

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