Правило п'яти речей: як швидко прибрати безлад вдома

Метод п'яти речей – це підхід до домашніх обов'язків, придуманий КейСі Девіс – ліцензованим психотерапевтом, автором книги "Ненавиджу прибирання. Бережна система наведення порядку для тих, хто не має на це бажання і сил" та власником 1,5 млн підписників.

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Коли безлад у вашому домі здається невпорядкованим і нездоланим, КейСі пропонує зосередитися тільки на п'яти категоріях:

Сміття. Одяг, який потребує прання. Брудна посуда. Речі, які мають своє місце. Речі, які не мають свого місця.

КейСі вважає, що такий підхід допоможе впоратися з будь-яким безладом. Коли ви почнете сортувати речі за цими категоріями, переміщуючись по домі та фокусувати увагу тільки на одній категорії, ви відчуєте полегшення незалежно від того, скільки у вас кімнат і скільки вам потрібно зробити.

Алгоритм дій:

Почніть з обходу всієї квартири та видаліть сміття; Повторно пройдіться по квартирі і зберіть у кошик для прання лише брудний одяг та взуття, ігноруючи решту речей; Потім сконцентруйтеся на посуді. Завантажте брудні тарілки та чашки у раковину або посудомийну машину, не намагаючись мити все одразу; На наступному етапі перегляньте залишок речей і приберіть ті, які мають відведене їм місце, помістивши їх туди, куди вони належать; Нарешті, займіться речами, які не мають встановленого місця в будинку. Після того, як ви розчистите простір, зможете вирішити, що робити з цими речами.

За словами автора методу, необов'язково виконувати всі кроки одразу. Якщо ви відчуваєте втому, можете розподілити етапи протягом дня або навіть розбити процес на кілька днів.

Безлад у будинку не є показником морального падіння. Зберігати охайність кімнат може бути складно з різних причин: стрес, важкості з домашніми справами або поєднанням порядку з вихованням дітей. Простий та ефективний метод "п'яти речей" допоможе зробити простір більш зручним для життя. Після того, як ви розібралися з кожною категорією, більш ретельне прибирання буде набагато легше.

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