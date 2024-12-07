Уряд змінив умови призначення субсидій: про що йдеться

Кабінет Міністрів України запровадив важливі зміни в системі надання житлових субсидій, про що повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Основні нововведення стосуються збільшення граничного розміру витрат для отримувачів субсидій:

Граничну суму витрат на придбання товарів широкого вжитку підвищено з 50 до 100 тисяч гривень. Це дозволить більшій кількості громадян претендувати на фінансову підтримку держави. Для власників приватних домогосподарств, які цікавляться альтернативною енергетикою, встановлено новий ліміт разового платежу - 150 тисяч гривень. Він діє при придбанні генеруючих установок для виробництва електроенергії з сонячної та вітрової енергії. Про це пише Укрінформ.

Зміни внесено до двох важливих документів:

Положення про порядок призначення житлових субсидій

Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

Додатково врегульовано питання інформаційної взаємодії між постачальниками універсальних послуг та Пенсійним фондом України. Зокрема, передбачено надання інформації про договори з "зеленого тарифу" для приватних домогосподарств.

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Ці зміни спрямовані на:

Розширення соціальної підтримки населення

Стимулювання використання альтернативних джерел енергії

Спрощення процедури отримання субсидій

Підвищення прозорості взаємодії між державними установами

Нововведення покликані полегшити становище українських сімей в умовах економічних викликів та підтримати громадян, які прагнуть до енергетичної незалежності.

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