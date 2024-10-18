Уряд визначив порядок вручення повісток, надісланих поштою: подробиці

Кабінет Міністрів України вніс корективи до Правил надання послуг поштового зв'язку, запровадивши нові процедури для доставки повісток військовозобов'язаним. У випадку, якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з'явився для отримання листа, співробітник поштового відділення робить відмітку "адресат відсутній за зазначеною адресою".Ця відмітка засвідчується підписом працівника та спеціальним поштовим штампом.

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Згідно з оновленими правилами, рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" повинні вручатися особисто адресату за вказаною адресою. Якщо одержувача немає на місці, працівник пошти зобов'язаний спробувати зв'язатися з ним за наявним номером телефону та/або залишити повідомлення про надходження листа в поштовій скриньці. Про це повідомляє КМУ.

Після цього, не пізніше наступного робочого дня, такий лист повертається відправнику. Ця процедура забезпечує чіткий механізм доставки повісток та фіксації спроб їх вручення, що має важливе значення в контексті мобілізаційних процесів.

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