Уряд планує обмежити пенсії засудженим за державну зраду: про що йдеться

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає обмеження пенсій для засуджених за державну зраду. Згідно з документом, під час відбування покарання засуджені за колабораціонізм та низку інших злочинів отримуватимуть пенсію, яка не перевищує прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, тобто 2361 гривню.

Це стосується осіб, засуджених за насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, заклики до терористичних актів, а також за державну зраду, посягання на територіальну цілісність України, диверсії, шпигунство, створення воєнізованих формувань, злочини агресії, воєнні злочини, екоцид і геноцид.Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Після завершення строку покарання пенсія призначатиметься і виплачуватиметься за стандартними умовами відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Крім того, суми пенсій, які не були виплачені під час відбування покарання, переглядатимуться відповідно до встановленого розміру і виплачуватимуться за весь період.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому підвищать субсидію з 1 січня та як подати заявку на її отримання.

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