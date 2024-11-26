Уряд ухвалив рішення виділити окремій категорії громадян по 6500 гривень: про кого йдеться

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запровадження програми одноразової грошової допомоги "Тепла зима" у розмірі 6500 гривень для окремих категорій населення.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Програма спрямована на підтримку громадян під час зимового періоду 2024/25 року. Допомогу отримають діти з малозабезпечених сімей, діти та особи з інвалідністю І групи, які належать до внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, уряд затвердив порядок надання цієї допомоги для зазначених категорій населення, аби забезпечити ефективну реалізацію програми.

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