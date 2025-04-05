Уряд затвердив тариф на газ з 1 травня: скільки коштуватиме кубометр

В Україні продовжили чинну постанову щодо фіксованої ціни на газ до 31 жовтня 2025 року, хоча попередня редакція документа передбачала її дію лише до кінця квітня цього року. Відповідно до оновлених умов, "Нафтогаз" й надалі постачатиме газ для побутових споживачів за ціною 7,96 гривні за кубічний метр.

Зміни були затверджені урядовою постановою №356-2025-п. Про це пише OBOZ.UA.

Як зазначає "ГазПравда", на ринку постачання газу для побутових споживачів наразі, як і раніше, працює дев’ять компаній. П’ять із них пропонують два види тарифів – річний із фіксованою вартістю та місячний, який змінюється залежно від ринку. Решта чотири постачальники пропонують лише фіксовану річну ціну. У межах річних пакетів ціна за кубометр газу коливається від 7,79 до 9,99 грн, а у випадку місячного тарифу – від 8,46 до 20,99 грн.

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Якою буде ціна на газ для населення?

У 2025 році ціна газу для населення залишиться на поточному рівні. Про це повідомили кілька джерел у Кабміні. Згідно з чинним законодавством, перегляд тарифів наразі неможливий."Якщо навіть у нас воєнний стан закінчується найближчими місяцями, в законі прописана заборона на підвищення тарифу ще впродовж пів року. Не буде підвищення вже цього року. Ну хіба дуже сильно натиснуть партнери, але це майже виключено", – прокоментував один із представників уряду.

"Нафтогаз" постачатиме газ населенню за фіксованою ціною 7,96 гривні за кубометр. Для того, щоб змінити тариф до закінчення воєнного стану, необхідно внести поправки до чинного законодавства – тобто пройти парламентське голосування та отримати підпис президента. Враховуючи непопулярність такого кроку, провести його через Верховну Раду буде вкрай непросто.

Окрім "Нафтогазу", в Україні діють інші компанії з постачання блакитного палива, проте майже 98% домогосподарств користуються послугами саме цієї компанії. При цьому навіть після завершення мораторію на підвищення тарифів, немає гарантії, що економічні умови вимагатимуть їх збільшення – все залежатиме від обсягів споживання, видобутку газу та інших факторів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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