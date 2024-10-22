Уряд запровадив нову допомогу на дітей у 2024 році: про що йдеться

В умовах війни тисячі українських дітей залишилися без батьківської опіки. Держава робить все можливе, щоб забезпечити їм безпеку та належний догляд. Одним із важливих кроків стала програма "Дитина не одна", яка надає фінансову підтримку сім’ям, які тимчасово виховують таких дітей.

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Чому ця програма важлива?

Допомагає уникнути потрапляння дітей до інтернатних закладів та забезпечує їм сімейне оточення.

Зменшує фінансовий тягар на сім’ї, які взяли на себе відповідальність за виховання дитини.

Дозволяє дітям швидше адаптуватися до нових умов життя та мінімізувати стрес.

Хто може отримати допомогу?

Звернутися із заявою про призначення допомоги може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні (детально про категорії, які мають право на виплату — у постанові КМУ від 22 березня 2024 р. № 331).

Заяву можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:

▪ помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);

▪ перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;

▪ перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;

▪ перебуває у полоні держави-агресора;

▪ позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором;

Крім того, на виплату має право представник прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Розмір допомоги:

З моменту запровадження допомоги держава спрямувала кошти на виплату 483-м дітям, які залишились без батьківського піклування, на суму 14,565 млн грн.

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Розмір виплати дорівнює:

▪ 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину;

▪ 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину з інвалідністю.

Розмір прожиткового мінімуму в 2024 році і суми виплат:

▪ для дітей до 6 років — 2563 грн, відповідно 2,5 прожиткових мінімуми — 6407,5 грн, 3,5 прожиткових мінімуми — 8970,5 грн;

▪ для дітей від 6 до 18 років — 3196 грн, відповідно 2,5 прожиткових мінімуми — 7990 грн, 3,5 прожиткових мінімуми — 11 186 грн.

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