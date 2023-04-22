Уряд заборонив стягувати борги за комунальні послуги: кого стосується

Влада заборонила стягувати борги за комуналку, що з'явилися після повномасштабного вторгнення з переселенців

Уряд схвалив розроблену Мінреінтеграції постанову, що забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року. Йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони.

Постанова вирішує питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг в приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовують для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані рф, відповідно до Переліку Мінреінтеграції.

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Проте, згідно з розробленою Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій постановою, споживачі повинні надати документи, що підтверджують їхню відсутність у будинку, якщо вони покинули його через обставини, пов'язані з конфліктом.

Такими документами можуть бути довідка внутрішньо переміщеної особи, тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи, що стосуються лікування, навчання чи проходження військової служби.

Зазначимо, що заборона стосується територій, де тривають бойові дії, або де встановлена тимчасова окупація. Постанова допомагає громадянам, які стали жертвами конфлікту та були змушені евакуюватися, та забезпечує безперебійне надання житлово-комунальних послуг в місцях їх тимчасового перебування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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