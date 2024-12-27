Правоохоронці винесли підозру чиновнику КМДА, який оформив фейкову інвалідність

Київські правоохоронці викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА на незаконному отриманні 2-ї групи інвалідності.

За матеріалами справи, у 2022 році посадовець подав підроблені медичні документи до однієї з районних МСЕК у Києві. Він використав фейкові довідки про діагноз, який не відповідає дійсності, та сфальсифіковані "виписки з медичної карти", які нібито підтверджували його перебування на стаціонарному лікуванні. Про це повідомляють СБУ, столична поліція, Київська міська прокуратура. Ймовірно, йдеться про Руслана Світлого.

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У результаті чиновник незаконно отримав 2-гу групу інвалідності. Це не тільки звільнило його від мобілізації, але й дозволило отримувати виплати по інвалідності з державного бюджету. Як з’ясувало слідство, з 2022 року посадовець отримав майже 300 тисяч гривень соціальних виплат.

Наразі йому оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 і ч. 4 ст. 358 – підроблення та використання фальшивих документів;

ч. 3 ст. 190 – шахрайство.

Розслідування триває. Правоохоронці здійснюють комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, чию інвалідність будуть перевіряти з 1 січня.

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