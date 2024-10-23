'Припинення атак по енергетиці України': Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни

Президент України Володимир Зеленський представив стратегічне бачення перших кроків до припинення активної фази війни. Ключовою пропозицією стала взаємна відмова від атак на енергетичну інфраструктуру.

На думку українського лідера, такий крок міг би стати важливим сигналом готовності Росії до завершення військових дій та початку предметного діалогу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю Financial Times.

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Президент нагадав про досягнення першого Саміту миру, де обговорювалися питання енергетичної безпеки. За його словами, домовленість про взаємне припинення атак на енергетичні об'єкти може стати реальним механізмом деескалації конфлікту.

Паралельно Україна активно працює над посиленням безпекових гарантій. Зеленський підкреслив, що в усіх міжнародних переговорах піднімається питання безпекових гарантій, де членство в НАТО розглядається як найнадійніша опція.

Нагадаємо, ми вже писали про основні тези зустрічі Зеленського з журналістами.

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