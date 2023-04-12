Перетворюється на колесо: очеретяна змія розробила унікальний спосіб втечі від небезпеки (фото, відео)

Дослідники з'ясували, що окремий вид змій використовує дивну техніку втечі під час небезпеки. Зокрема, карликова очеретяна змія (Pseudorabdion longiceceps) прискорює втечу "перетворюючися" на колесо.

Про це повідомила група дослідників під керівництвом біолога Евана Сенга Хуата Куа з Університету Сабах у Малайзії. Їхню наукову роботу опубліковано в Biotropica.

Біологи зазначають, що раніше лише чули про таку поведінку очеретянок. І от вперше вони задокументували дивне перетворення плазуна.

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Зазначається, що карликова очеретяна змія є нічною твариною, яка вдень ховається в підстилці листя або під колодами. Зростаючи до крихітних 23 сантиметрів у довжину, вона є "ідеальною закускою для хижаків", серед яких птахи та інші змії.

Так, переходячи гірську дорогу в Малайзії одного вечора в серпні 2019 року, дослідники випадково натрапили на один такий екземпляр. Коли вони наблизилися, змія перевернулася та почала збиратися у "колесо", швидко тікаючи.

"Вона злякалася, скрутила своє тіло в петлю і почала котитися, щоб спробувати втекти. Змія промчала приблизно 1,5 метра менш ніж за 5 секунд вниз по дорозі. Вона змогла набрати швидкість і швидко охопити більше землі", – описують цей випадок дослідники.

Судячи з опису дій змії, вона спочатку скручує своє тіло у S-подібну форму, а потім запускає передню половину свого тіла в повітря, штовхаючися хвостом об землю. Тіло змії підноситься у повітрі, потім головою вона торкається землі, висовує хвіст уперед, а голову та шию згортає, готуючись знову "стрибнути". При цьому змія кілька разів перекидає витки свого тіла вперед один за одним.

Дослідники зауважують, що такий "лайфхак" від очеретянки може мати низку переваг. , зокрема, такі кругові рухи дозволяють їй рухатися швидше. А ще – таким чином вона збиває з пантелику хижаків. До того ж зменшуючи контакт з землею змія майже не залишає свого запаху і нічні хижаки, що винюхують здобич, не можуть її знайти.

Раніше вчені виявили чудернацього хижака з пащею крокодила, який жив 70 млн років тому.

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