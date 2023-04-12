Превращается в колесо: камышовая змея разработала уникальный способ побега от опасности (фото, видео)

Исследователи выяснили, что отдельный вид змей использует удивительную технику побега во время опасности. В частности, карликовая тростниковая змея (Pseudorabdion longiceceps) ускоряет бегство "превращаясь" в колесо.

Об этом сообщила группа исследователей под руководством биолога Эвана Сенга Хуата Куа из Университета Сабах в Малайзии. Их научная работа опубликована в Biotropica.

Биологи отмечают, что раньше только слышали о таком поведении камышевок. И вот впервые они задокументировали странное превращение пресмыкающегося.

Читайте также: Гигантский питон в Индонезии проглотил женщину полностью (фото и видео)

Отмечается, что карликовая камышовая змея является ночным животным, которое днем прячется в подстилке листьев или под бревнами. Вырастая до крошечных 23 сантиметров в длину, она является "идеальной закуской для хищников", среди которых птицы и другие змеи.

Видео дня

Так, переходя горную дорогу в Малайзии однажды вечером в августе 2019 года, исследователи случайно наткнулись на один такой экземпляр. Когда они приблизились, змея перевернулась и начала собираться в колесо, быстро убегая.

"Она испугалась, скрутила свое тело в петлю и начала катиться, чтобы попытаться скрыться. Змея промчалась примерно 1,5 метра менее чем за 5 секунд вниз по дороге. Она смогла набрать скорость и быстро охватить больше земли", – описывают этот случай исследователи.

Судя по описанию действий змеи, она сначала скручивает свое тело в S-образную форму, а затем запускает переднюю половину своего тела в воздух, толкаясь хвостом о землю. Тело змеи поднимается в воздухе, затем головой она касается земли, высовывает хвост вперед, а голову и шею сворачивает, готовясь снова "прыгнуть". При этом змея несколько раз опрокидывает витки своего тела вперед один за другим.

Исследователи отмечают, что такой "лайфхак" от камышевки может иметь ряд преимуществ. , в частности, такие круговые движения позволяют ему двигаться быстрее. А еще – таким образом она сбивает с толку хищников. К тому же уменьшая контакт с землей змея почти не оставляет своего запаха и вынюхивающие добычу ночные хищники не могут ее найти.

Ранее ученые обнаружили странного хищника с пастью крокодила, который жил 70 млн лет назад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!