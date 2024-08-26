Перевершив Xiaomi: Huawei випустила потужний електромобіль лімітованої серії (фото)

Китайський технологічний гігант Huawei увірвався на ринок електромобілів з новинкою – Avatr 012. Цей чотиримісний седан вражає своїм дизайном, характеристиками та технологічним оснащенням.

Дизайн: Avatr 012 відрізняється футуристичним зовнішнім виглядом з обтічними лініями, похилим дахом та висувними дверними ручками. Тонка світлодіодна оптика додає автомобілю ще більше елегантності, пише DongCheDi.

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Під капотом Avatr 012 ховаються два потужні електродвигуни, що забезпечують загальну потужність у 570 кінських сил. Запас ходу на одній зарядці становить вражаючі 650 кілометрів, що дозволить подолати значні відстані без необхідності поповнювати заряд.

Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com

Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com

Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com

Інтер'єр автомобіля також вражає. Величезний екран, що простягається по всій ширині передньої панелі, забезпечує максимальний комфорт для водія. А для пасажирів задніх сидінь передбачений розкладний телевізор, що дозволить насолоджуватися улюбленими фільмами під час подорожі.

Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com

Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com

Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com

Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com

Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com

Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com Електрокар Avatr 012. Джерело: dongchedi.com

Слід зазначити, що Avatr 012 буде випущений лімітованою серією всього у 700 екземплярів, що робить його ще більш бажаним для автолюбителів.

Ціна Avatr 012

Попередній продаж обмеженого електрокара Avatr 012 починається з 98 100 доларів США.

Нагадаємо, автовиробник Ford представив електромобіль Mustang Mach-E GT.

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