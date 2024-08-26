Перевершив Xiaomi: Huawei випустила потужний електромобіль лімітованої серії (фото)
Китайський технологічний гігант Huawei увірвався на ринок електромобілів з новинкою – Avatr 012. Цей чотиримісний седан вражає своїм дизайном, характеристиками та технологічним оснащенням.
Дизайн: Avatr 012 відрізняється футуристичним зовнішнім виглядом з обтічними лініями, похилим дахом та висувними дверними ручками. Тонка світлодіодна оптика додає автомобілю ще більше елегантності, пише DongCheDi.
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Під капотом Avatr 012 ховаються два потужні електродвигуни, що забезпечують загальну потужність у 570 кінських сил. Запас ходу на одній зарядці становить вражаючі 650 кілометрів, що дозволить подолати значні відстані без необхідності поповнювати заряд.
Інтер'єр автомобіля також вражає. Величезний екран, що простягається по всій ширині передньої панелі, забезпечує максимальний комфорт для водія. А для пасажирів задніх сидінь передбачений розкладний телевізор, що дозволить насолоджуватися улюбленими фільмами під час подорожі.
Слід зазначити, що Avatr 012 буде випущений лімітованою серією всього у 700 екземплярів, що робить його ще більш бажаним для автолюбителів.
Ціна Avatr 012
Попередній продаж обмеженого електрокара Avatr 012 починається з 98 100 доларів США.
Нагадаємо, автовиробник Ford представив електромобіль Mustang Mach-E GT.
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