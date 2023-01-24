При дослідженні мумії 'Золотого хлопчика' вчені побачили у нього золотий язик та амулет біля пеніса (фото)

Ще у 1916 році на кладовищі в південному Єгипті було знайдено мумію "Золотого хлопчика". Від того часу вона зберігалася У підвалі Єгипетського музею в Каїрі.

Вчені, які досліджували знахідку, з'ясували, що тіло померлого підлітка було вкрите листям папороті містило на обличчі позолочену маску (звідси й назва "Золотий хлопчик"). Його мумія хлопчика була покладена у дві труни: зовнішню та внутрішню.

Читайте також: У Єгипті знайшли гробницю з муміфікованими крокодилами (фото)

Нещодавно фахівці провели ще одне дослідження – вони знайшли під час сканування 49 прихованих артефактів. Як пише видання Live Science https://www.livescience.com/golden-boy-mummy-ancient-egypt, під час детальної комп’ютерної томографії цієї мумії було виявлено приховану скарбницю з 49 амулетами, багато з яких були виготовлені із золота.

"Аналізуючи скани, дослідники виявили, що десятки амулетів, які складалися з 21 різної форми та розміру, були стратегічно розміщені на його тілі або всередині нього. Серед них амулет із двома пальцями, що розмівщався поруч із необрізаним пенісом хлопчика, золоте серце-скарабей, розміщене всередині грудної порожнини, і золотий язик у роті", – йдеться у повідомленні.

На мумії також побачили сандалі, а на тілі – гірлянду з папороті.

"Ця мумія є демонстрацією єгипетських вірувань про смерть і загробне життя періоду Птолемеїв", – прокоментував результати дослідження Сахар Салім – провідний автор дослідження та професор радіології на медичному факультеті Каїрського університету в Єгипті.

Ці амулети дозволили дослідникам припустити, що за життя підліток мав високий соціально-економічний статус.

"Стародавні єгиптяни вірили в силу амулетів… і їх використовували для захисту та надання певної користі живим і мертвим", — пояснив Сахар Салім. Він додав, що "у сучасній науці це пояснюється енергією: різні матеріали, форми та кольори (наприклад, кристали) забезпечують енергію з різною довжиною хвилі, яка може впливати на організм". Тобто бальзамувальники розміщували амулети під час муміфікації для оздоровлення мертвого тіла.

За його словами, язик мумії був покритий золотом, "щоб померлий міг говорити", а сандалі "повинні були дозволити померлому вийти з гробниці в загробному житті".

Читайте також, як в Індії палеонтологи знайшли 256 викопних яєць титанозаврів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!