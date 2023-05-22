При виході на пенсію: Як збільшити розмір пенсійних виплат

Українські пенсіонери мають можливість збільшити свої пенсійні виплати, використовуючи просту фінансову хитрість. За даними фахівців "Соціальної платформи", ті, хто народився на початку календарного року, можуть відкласти подання заяви про отримання пенсії, щоб отримувати більші виплати.

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Згідно з правилами, для отримання пенсії людям надається три місяці з дати досягнення пенсійного віку. Оскільки рік звернення впливає на розмір пенсійних виплат, особам, які народилися на початку року, може бути вигідно затримати подання заяви.

Система розрахунку пенсійних виплат за віком використовує середню заробітну плату в Україні за останні три календарні роки. Таким чином, якщо людина, яка народилася у січні, подає заяву на отримання пенсії в грудні, виплати будуть розраховуватися на основі заробітної плати за попередні роки.

Наприклад, якщо особа починає отримувати пенсію з 2024 року і подає заяву у грудні 2023 року, для розрахунку пенсійних виплат буде використовуватися середня заробітна плата за період з 2020 по 2022 роки включно. Однак, якщо заяву подають у 2024 році, то враховуватиметься заробітна плата за період з 2021 по 2023 роки, що може бути вищою.

Застосування цієї стратегії може допомогти українським пенсіонерам збільшити свої пенсійні виплати. Важливо враховувати терміни та подавати заяву відповідно до власної ситуації, з метою отримання максимально можливих пенсійних виплат.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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