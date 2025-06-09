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Соціум

Доведеться ділитись із родичами: як отримати великий врожай баклажанів

Ціхоцька Марія

Доведеться ділитись із родичами: як отримати великий врожай баклажанів
Городники все частіше обирають натуральні добрива, відмовляючись від хімії на користь безпечних та ефективних засобів

Городники все частіше обирають натуральні добрива, відмовляючись від хімії на користь безпечних та ефективних засобів, які легко приготувати в домашніх умовах. Одним із таких способів є розчин з деревної золи. Щоб його зробити, достатньо розмішати склянку золи в теплому відрі води.

Настоювати нічого не потрібно — засіб одразу готовий до використання. Баклажани поливають ним під корінь, а для посилення ефекту землю навколо можна присипати сухою золою. Про це пише agronews.

Ще один популярний варіант — добриво зі скошеної трави. Для цього у відро на третину накладають зеленої маси, заливають її теплою водою, накривають і ставлять у сонячне місце на тиждень. Через сім днів розчином можна підживлювати баклажани, виливаючи приблизно літр під кожну рослину.

Під час цвітіння або на етапі появи перших плодів ефективним буде підживлення з лушпиння картоплі. Його заливають водою, варять кілька хвилин, потім охолоджують і проціджують. Отриманим настоєм поливають рослини виключно під корінь.

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Не менш корисне дріжджове добриво, яке добре стимулює ріст плодів. У літрі теплої води розчиняють близько 600 грамів пресованих дріжджів, додають трохи подрібненої яєчної шкарлупи й залишають на кілька годин на сонці. Після настоювання розчин розбавляють водою у співвідношенні один до десяти і поливають баклажани — по пів літра на кущ.

Варто пам’ятати про один важливий момент: усі добрива потрібно вносити лише під корінь. Якщо ж рідина потрапила на листя, її слід якнайшвидше змити чистою водою. Таке акуратне підживлення допоможе зміцнити рослини і сприятиме гарному врожаю.

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