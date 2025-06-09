Доведеться ділитись із родичами: як отримати великий врожай баклажанів

Городники все частіше обирають натуральні добрива, відмовляючись від хімії на користь безпечних та ефективних засобів, які легко приготувати в домашніх умовах. Одним із таких способів є розчин з деревної золи. Щоб його зробити, достатньо розмішати склянку золи в теплому відрі води.

Настоювати нічого не потрібно — засіб одразу готовий до використання. Баклажани поливають ним під корінь, а для посилення ефекту землю навколо можна присипати сухою золою. Про це пише agronews.

Ще один популярний варіант — добриво зі скошеної трави. Для цього у відро на третину накладають зеленої маси, заливають її теплою водою, накривають і ставлять у сонячне місце на тиждень. Через сім днів розчином можна підживлювати баклажани, виливаючи приблизно літр під кожну рослину.

Під час цвітіння або на етапі появи перших плодів ефективним буде підживлення з лушпиння картоплі. Його заливають водою, варять кілька хвилин, потім охолоджують і проціджують. Отриманим настоєм поливають рослини виключно під корінь.

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Не менш корисне дріжджове добриво, яке добре стимулює ріст плодів. У літрі теплої води розчиняють близько 600 грамів пресованих дріжджів, додають трохи подрібненої яєчної шкарлупи й залишають на кілька годин на сонці. Після настоювання розчин розбавляють водою у співвідношенні один до десяти і поливають баклажани — по пів літра на кущ.

Варто пам’ятати про один важливий момент: усі добрива потрібно вносити лише під корінь. Якщо ж рідина потрапила на листя, її слід якнайшвидше змити чистою водою. Таке акуратне підживлення допоможе зміцнити рослини і сприятиме гарному врожаю.

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