Знадобиться в господарстві: чому не варто викидати шкірку з авокадо у смітник

Авокадо – це фрукт, який містить багато корисних речовин. Це і мононенасичені жири, висока кількість білка та вуглеводів, вітамін K та Е. А ще авокадо містить велику кількість фолату, який може підвищити настрій та зменшити ризик розвитку депресії.

Крім того, в авокадо містяться калій, магній тощо. Однак цими корисними речовинами багата не лише м'якоть, а й шкірка фрукта. Тож після використання авокадо його шкірку краще не викидати.

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Шкірка авокадо містить багато корисних компонентів, таких як антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які можуть бути корисними для догляду за шкірою. Наприклад, на основі шкірки авокадо можна зробити домашні маски для обличчя, що допомагають зволожити та живити шкіру.

Для приготування маски зі шкірки авокадо потрібно ретельно промити її та подрібнити у чаші блендера до стану пюре. Отриману масу можна нанести на обличчя та залишити на 10-15 хвилин, після чого змити теплою водою.

Бальзам для губ зі шкірки авокадо – перетерту шкірку змішайте з невеликою кількістю кокосової олії та масла ші. Такий натуральний бальзам живить і дуже зволожує шкіру.

Також з перемеленої шкірки, якщо додати її до дитячої олійки, вийде гарний зволожуючий лосьон для тіла.

Можна додати до пюре зі шкірки авокадо лимонний сік та медом, розім'яти все разом та застосовувати як маску для обличчя, якщо ви маєте проблеми з пігментацією.

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Вважається, що маски зі шкірки авокадо гарно справляються зі зморшками. Перетерту шкірку авокадо просто додайте до своїх кремів для обличчя, коли наносите їх вранці чи ввечері. Змивати таку суміш не потрібно, а краще зачекати 20 хвилин, а потім обережно стерти з обличчя залишки крему.

Омолоджуюча домашня маска для обличчя зі шкірки та м'якоті авокадо: змішайте перетерту шкірку та м'якоть авокадо з 2 столовими ложками оливкової олії та соком лимона. Ретельно нанесіть цю суміш на обличчя і шию. Залиште на п’ятнадцять хвилин і змийте водою.

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