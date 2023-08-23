Пригожин загинув разом з командирами 'Вагнер' під час падіння літака – джерела

Росіяни підтвердили загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 23 серпня у Тверській області. За даними низки ЗМІ та пропагандистів, ватажок "вагнерівців" дійсно розбився під час аварії літака.

Також дедалі більше людей із оточення Пригожина підтверджує його загибель. Зокрема, про смерть глави "Вагнера" заявив так званий "головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов.

"Щойно спілкувався з видатними "музикантами". Вони підтверджують факт загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна. Царство Небесне новоприставленим рабам Божим Євгену та Дмитру", – написав він.

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Своєю чергою, росЗМІ "Фонтанка" пише, що Пригожин був на борту літака, що зазнав катастрофи. Крім Пригожина, у бізнес-джеті перебували також командири ПВК "Вагнер".

Прессекретар Пригожина, за словами "опозиціонерки" Ксенії Собчак, відмовляється відповідати на питання про катастрофу. Пропагандист Захаров стверджує, що 23 серпня засновник ПВК вилетів до росії з Африки разом із усім командним складом "Вагнера".

Додамо, приватний літак Пригожина розбився в районі села Куженкіне Бологівського району Тверської області ввечері 23 серпня – за два місяці після заколоту ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, поблизу Бахмута на Донеччині мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину.

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