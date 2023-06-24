Пригожин увімкнув задню та за 200 км до Москви повертає вагнерівців в польові табори

Засновник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин прийняв пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинення руху вагнерівців на території росії. Сторони погодили та подальші кроки щодо деескалації напруги.

Про це з позначкою "Терміново" повідомила пресслужба білоруського диктатора.

Пресслужба Лукашенка повідомила: "Сьогодні вранці президент росії володимир путін поінформував свого білоруського колегу про ситуацію на півдні росії із приватною військовою компанією Вагнер. Глави держав домовилися про спільні дії. У розвиток домовленостей президент Білорусі, додатково уточнивши наявні власні канали ситуацію, за погодженням з президентом росії провів переговори з керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Переговори тривали протягом дня".

Зазначається, що унаслідок перемовин сторони дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язування кривавої бійні на території росії.

"Євген Пригожин прийняв пропозицію президента Лукашенка про зупинення руху озброєних осіб компанії „Вагнер" на території росії та подальші кроки щодо деескалації напруги", – кажуть спікери Лукашенка.

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У повідомленні наголошується, що "на даний момент на столі абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК „Вагнер"".

Сам Пригожин згодом опублікував у свому Телеграм-каналі аудіоповідомлення, в якому підтвердив інформацію про повернення вагнерівців на війну в Україну.

За словами "путінського кухаря", "ЧВК "Вагнер" хотіли розформувати", але за добу "ми пройшли не доходячи 200 кілометрів до Москви".

"За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", – додав він.

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв "покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

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