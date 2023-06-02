Природний пестицид захистить рослини від жуків, без використання шкідливих хімікатів: секрети дачників

Влітку городи та дачі можуть атакувати шкідники – попелиця, біла мушка, слимаки та равлики. Вони завдадуть значної шкоди тваринам та можуть повністю зруйнувати врожай.

Досвідчені дачники не радять використовувати хімікати для знищення шкідників, вони можуть бути токсичними для безлічі інших організмів, включаючи птахів і корисних комах. Натомість краще надати перевагу натуральним пестицидам, пише Express.co.uk.

Наступного разу, коли будете готувати гострий перець чилі, не викидайте кінчики чи насіння. Покладіть їх у багаторазову пляшку з водою та залиште на 24 години, щоб розчин настоявся.

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Так готується потужний пестицид, який допоможе захистити рослини від жуків і мух без використання шкідливих хімікатів. Перець чилі є хорошим пестицидом тому, що він містить капсаїцин, який є хорошим репелентом.

Саморобний пестицид також можна використовувати на листках уражених рослин, не завдаючи їм шкоди. Порошок чилі також можна використовувати для боротьби зі шкідниками, посипавши його навколо основи рослин.

Крім того, садівники радять вирощувати чилі поруч з іншими рослинами, щоб відлякувати комах і шкідників.

Нагадаємо, мурахи можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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