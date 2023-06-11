Справжні інтригани! Названо чотири найбільш 'двуликі' знаки зодіаку

У кожної людини є свої хороші риси і недоліки, ніхто не досконалий, але все ж деякі відрізняються однією яскраво вираженою негативною рисою. Мова ідеї про двуликість, коли в очі говориться одне, а за спиною – зовсім інше.

За словами астрологів, найбільш "фальшивішими" є чотири знаки зодіаку. Йдеться про Овнів, Близнюків, Дів та Раків, яких можна сміливо назвати справжніми інтриганами.

Овен

Овни – енергійні, сповнені ідей, життєрадісні люди, які швидко навчаються новому та люблять бути у центрі уваги. Вони готові багато працювати, щоб досягти бажаного результату, і впевнені, що для цього всі засоби хороші. Овни приховують свої справжні почуття та наміри заради зиску. Щоб захистити свій імідж, уродженці знаку можуть брехати та свідомо завдавати шкоди іншим людям.

Близнюки

Близнюки допитливі, розумні та енергійні, однак у них є і темна сторона – вони ставляться до людей як об'єктів і можуть бути жорстокими. Уродженці знаку використовують інших у своїх цілях і не прив'язуються до когось надовго. Близнюки відкриті, товариські та балакучі, не бояться розмов на різні, часто спірні теми. Однак у якийсь момент сюжет робить крутий поворот, і вони показують свою темну сторону, починаючи розпускати плітки.

Діва

Діви славляться своєю пристрастю до досконалості, вони амбітні та розумні. Втім, це не заважає їм планувати найвитонченіші інтриги. Особливо, коли хтось встає у них на шляху або поводиться не так, як вони собі уявляли. З усмішкою на губах вони скажуть, що все гаразд, але в глибині душі вже будують ретельно продуманий план. Діви можуть налаштувати людей один проти одного, щоб отримати якусь перевагу.

Рак

Чутливі, добрі, цінують сім'ю... Це початок списку гарних зодіакальних рис Раків. Ось чому дивно, наскільки двуликими вони можуть бути. З вогником у очах вони скажуть вам, що чорне – це біле. Однак зазвичай вони роблять це, щоб не зачепити іншу людину. Вони використовують подібну тактику, якщо опиняються в центрі конфлікту і мають прийняти чиюсь сторону. Зазвичай вони не хочуть завдавати комусь шкоди і тому обирають шлях брехні та будують інтриги для "порятунку" ситуації.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.