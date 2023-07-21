Притула виставив на аукціон 'карту Буданова' з розділеною рф (відео)

Волонтер Сергій Притула анонсував аукціон на знамениту карту з кабінету голови ГУР Кирила Буданова. Йдеться про мапу із роздробленою на частини російською федерацією.

Кошти підуть на придбання 5 комплексів БПЛА EOS для ГУР. Про це Притула повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Більше року наш фонд не проводив збір коштів на потреби військових шляхом аукціону... Настав час знаменитої "карти Буданова". Кирило Олексійович віддав нам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР", – зазначив волонтер.

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Аукціон відбудеться 23 липня, у неділю, у прямому ефірі на Facebook-сторінці та ютуб-каналі Притули. Початок торгів заплановано на 19.00. За його словами, уже є перша ставка розміром у 400 000 грн.

"Від неї і будемо відштовхуватися під час онлайн-аукціону", – вказав Притула.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

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