Притягують увагу як магніт: названо жінок за знаком зодіаку, які мають найбільший успіх у чоловіків

Деякі жінки притягують чоловіків як магніт – вони вміють зачарувати з першого погляду та знають, як змусити думати лише про них. За словами астрологів, йдеться про Раків, Терезів та Тельців.

Рак

Жінки-Раки дуже загадкові. З одного боку, вони чуйні, з іншого боку, можуть бути примхливими та сором'язливими. Раки не люблять суперечок, але, якщо їм хтось подобається, можуть показати характер. Вони чекають на увагу і турботу, а коли потенційний партнер втрачає інтерес, роблять все, щоб переламати ситуацію. Люблять компліменти, і хоча швидкоплинні знайомства їх не цікавлять, не відмовляться від флірту та невимушених розмов.

Терези

Терези обожнюють, коли їх люблять. Вони схильні до флірту та романтики. Чоловіки бачать у них милих і чарівних жінок, і Терези, які усвідомлюють власні сильні сторони, можуть цим скористатися, що нерідко завдає їм неприємностей. Жінки під цим знаком схильні вплутуватися в несприятливі стосунки, але коли вони справді закохуються, то здатні багато чим пожертвувати заради кохання.

Телець

Жінки-Тільці надзвичайно самовпевнені і прагнуть своїх цілей. Вони знають, чого хочуть як у професійному, так і в особистому житті. Вони в центрі уваги у будь-якій компанії та раді новим знайомствам. Впевненість у собі та темперамент змушують Тельців привертати увагу та інтерес чоловіків. Як самотні жінки, вони люблять фліртувати, але коли зустрічають справжнє кохання, вірні та вимагають того ж від партнера.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.