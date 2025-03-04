ПриватБанк переглянув тариф на грошові перекази: скільки потрібно платити

ПриватБанк продовжив дію знижених тарифів на міжнародні перекази з валютних карток через "Приват24" на закордонні картки. Згідно з рішенням банку, комісія у розмірі 1% буде діяти до 15 травня.

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку. Там зазначили, що раніше комісія становила 2% перед її зниженням.

Однак у фінустанові підкреслили, що, незважаючи на зменшення тарифу, мінімальна комісія за такі перекази залишилася незмінною – 50 грн.

"До 15 травня 2025 року тарифи на міжнародні перекази до "Приват24" з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено вдвічі до 1% (мінімум 50 грн). Замість 2% (мінімум 50 грн)", – зазначається у повідомленні.

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Як переказати кошти з картки ПриватБанку за зниженим тарифом

Здійснити переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку через "Приват24" можна в розділі "Переказ на картку". Для цього необхідно:

вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки;

вказати суму переказу;

підтвердити операцію.

Варто зауважити, що надіслати переказ можна виключно у двох валютах, а саме:

у доларах;

у євро.

"Відкрити цифрову валютну картку завжди можна дистанційно у "Приват24". Та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку", – нагадали в банку.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк оголосив про введення фіксованої комісії у розмірі 80 грн за одну з раніше безкоштовних послуг.

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