'ПриватБанк' введе нову комісію: яка популярна послуга більше не буде безкоштовною

Державний банк "ПриватБанк" наразі безкоштовно доставляє банківські картки клієнтам як по Україні, так і в 48 інших країн. Проте з 1 січня 2026 року ця послуга стане платною – банк має намір запровадити комісію за перевипуск і доставку карток.

Водночас раніше фінустанова уже неодноразово відкладала дату старту цієї ініціативи. Про це пише UAportal з посиланням на сайт today.ua.

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У фінустанові заявили про намір встановити фіксовану плату за доставку карток по Україні в розмірі 80 гривень з ПДВ. Що стосується міжнародної доставки, ціна буде визначатися залежно від країни призначення.

Проте наразі клієнти "ПриватБанку" мають можливість безкоштовно замовити цю послугу. Щоб перевипустити картку та оформити доставку, потрібно відкрити додаток "Приват24", перейти в розділ "Всі картки", обрати потрібну для перевипуску, зайти в налаштування і вибрати пункт "Замовити картку". Далі слід вказати доставку та обрати спосіб – "Укрпошта" або "Нова пошта".

Раніше ми розповідали, що один з українських банків змінив термін дії карток.

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