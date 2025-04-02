Приватизація землі в Україні: скільки гектарів можна отримати у власність одній людині

Кожен громадянин України має право на приватизацію земельної ділянки, якою він користується. Проте наразі встановлені певні обмеження щодо максимальної площі, яку можна оформити у власність.

Через запроваджений в Україні воєнний стан процедура приватизації земель має певні обмеження, повідомляє 24 Канал. Хоча зараз існують окремі винятки, повноцінний механізм оформлення землі у власність відновиться лише після завершення війни.

Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу, кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки для різних потреб у таких межах:

Фермерське господарство – у розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів місцевих сільськогосподарських підприємств.

Особисте селянське господарство – до 2,0 га.

Садівництво – не більше 0,12 га.

Читайте також: Продаж земельного паю в оренді: що потрібно знати власникам

Будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

у селах – до 0,25 га;

у селищах – до 0,15 га;

у містах – до 0,10 га.

Індивідуальне дачне будівництво – до 0,10 га.

Будівництво гаража – до 0,01 га.

Закон дозволяє громадянам одноразово отримати землю в межах зазначених норм за кожним видом використання. Це означає, що одна особа може приватизувати до шести земельних ділянок, якщо вони мають різне цільове призначення.

Обмеження на приватизацію землі під час воєнного стану

Від 24 лютого 2022 року в Україні діє режим воєнного стану, запроваджений відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Згідно з підпунктом 5 пункту 27 розділу X Земельного кодексу України, на період дії воєнного стану заборонено:

безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність;

надання дозволів на розробку документації із землеустрою з метою подальшої безоплатної приватизації;

розроблення такої документації.

Проте є винятки:

Заборона не поширюється на передачу землі у власність особам, які мають на ній нерухомість (будівлі, споруди).

Також дозволено оформлення у приватну власність земельних ділянок, які були передані у користування ще до 1 січня 2002 року (дата набрання чинності Земельним кодексом).

Раніше ми розповідали, що в Україні змінилась вартість землі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!