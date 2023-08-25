Призведе до втрати грошей: чому не можна класти ключі до гаманця

Чимало людей вважають гаманець ідеальним місцем для зберігання ключів та пласких мініатюрних інструментів.

Це дійсно зручно: всі важливі речі зберігаються в одному місці, включаючи ключі, гроші і пластикові картки. Та зважаючи на прикмети, багато людей утримуються від зберігання ключів у гаманці.

Про це пише Час Дій.

Вважається, що гаманець – не місце для зберігання будь-чого, крім грошей.

За народними віруваннями, ключі, що знаходяться у гаманці, можуть негативно вплинути на фінансову долю людини.

Віриться, що цей інструмент може перешкоджати потоку грошей та привести до їх втрати.

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Однак існує і раціональне пояснення цьому. Коли ключі зберігаються у гаманці, це може призвести до пошкодження чи появи дірок, через які випадатимуть монети.

Також, ключ у гаманці може залишити подряпини на пластикових картках.

Крім того, якщо ви загубите гаманець – лишитесь не лише без грошей, але й без ключів від помешкання.

Нагадаємо, ми вже писали про грошові прикмети, які дійсно працюють.

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