Накличете біди та неприємності: що не можна дарувати на новосілля

Що не можна дарувати на новосілля

Підібрати правильний подарунок – нелегка справа. Особливо, якщо це якась важлива подія. До таких ситуацій відноситься і новосілля, на яке вас можуть запросити.

З порожніми рухами на захід йти не добре, а що купувати – не всі знають. Тому UAportal розповідає про список заборонених подарунків, коли йдете в нову квартиру чи будинок. Оскільки деякі речі можуть накликати справжню біду та неприємності на господарів.

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Що не можна дарувати на новосілля

1. Дзеркало. Хоч ця річ дуже популярна, стильна та необхідна, але на новосілля її краще не дарувати. Вважається, що дзеркало відкриває портал в потойбічний світ та притягує нечисту силу в нове житло.

Що не можна дарувати на новосілля - список заборонених подарунків на новосілля

2. Ножі/ножиці та колючо-ріжучі предмети. Згідно з народними прикметами, такі речі накличуть на дім, куди їх принесли, сварки та розбіжності, а між господарями з'явиться "гострота", конфлікти.

Якщо ж ви думаєте, що це чудовий подарунок, то краще візьміть відкуп за ці предмети у вигляді монетки.

3. Гроші і гаманці. Даруючи гроші та гаманець, ви забираєте багатство, процвітання та фінансовий достаток з родини.

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4. Годинник. Ця річ буде відраховувати час до смерті людини. Якщо ви подаруєте годинник на новосілля, то запустите процес відліку днів життя господарів будинку. Такий подарунок краще не робити взагалі на будь-яке свято.

Що не можна дарувати на новосілля - список заборонених подарунків на новосілля

5. Перли і прикраси з них. Таким подарунком ви можете "запросити" сльози, біль, розпач та сварки в родину. Вважається, що перли символізують жіночі сльози, і та дівчина, яка їх носить, буде багато плакати. Тобто ви можете приректи жінку на нещасливе сімейне життя і вона стане магнітом для неприємностей та бід.

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Раніше UAportal писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

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