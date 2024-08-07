Тривають бої, місцеві просять про евакуацію: що відбувається в Курській області рф 7 серпня

У вівторок, 6 серпня, російська влада повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон з Сумської області та зайшли до Курської області рф. Українська сторона не коментувала ситуацію.

Міноборони рф повідомило, що ЗСУ для наступу задіяли 300 осіб із 22-ї механізованої бригади, 11 танків та 20 бронемашин.

Автори Telegram-каналу "Два майори" Дмитро та Катерина Кошики стверджують, що з боку ЗСУ задіяно кілька тисяч осіб, артилерію, БПЛА, ЗРК та десятки одиниць бронетехніки. Їм нібито протистоять прикордонні війська ФСБ, авіація ВКС, терміновики та резерви армії.

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Близько 19:20 6 серпня міноборони рф повідомило, що ЗСУ відступили з Курської області, але пізніше відомство прибрало цю згадку зі своєї публікації.

російські провоєнні Telegram-канали повідомляють, що ЗСУ закріпилися у Курській області та нібито вже захопили 11 населених пунктів. "Російські військовослужбовці в оточенні", – написав автора пабліку "Рибар" Михайло Звінчук.

За даними окремих так званих "воєнних кореспондентів" рф, Збройні сили України пройшли 15 кілометрів углиб регіону та закріпилися в 11 населених пунктах: це Любимівка, Обухівка, Покровське, Зелений Шлях, Товстий Луг, Нижній Клин, Миколаєво-Дар'ї , Дар'їно, Свердликово, Лебедівка.

Військовий оглядач Ігаль Левін (родом з Одеси, ріс в Ізраїлі) написав у своєму Telegram-каналі, що "росіяни почали застосовувати ОТРК "Іскандер" по власній території, сподіваючись затримати просування українських частин у Курській області".

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Допис Ігаля Левіна. Джерело: t.me/yigal_levin Допис Ігаля Левіна. Джерело: t.me/yigal_levin

"Це вкрай потужна зброя, здатна створити масу проблем військам, що наступають. Однак у той же час воно вкрай дефіцитне і розроблене для ударів по найважливіших цілях в оперативній глибині ворога. Той факт, що росіяни почали застосовувати і його, причому за українськими бронемашинами, що наступають, - свідчить про досягнення ЗСУ повної раптовості на Курському напрямку, і тепер російські командири намагаються купірувати прорив будь-якими засобами, які вони можуть знайти у своєму розпорядженні", – додав експерт.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ вже контролюють газовимірювальну станцію "Суджа", яка транспортує російський газ до Європи. Окремі ЗМІ пишуть, що ЗСУ намагаються захопити Курську АЕС. Також повідомляють, що ЗСУ вже контролюють газовимірювальну станцію "Суджа", яка транспортує російський газ до Європи.

ГРС Суджа. Джерело: t.me ГРС Суджа. Джерело: t.me

Жителі Курської області масово скаржаться на відсутність евакуації після вторгнення ЗСУ. Суджа та інші населені пункти Курської області біля кордону з Україною залишилися без зв'язку, електрики та води на тлі боїв між російською армією та Збройними силами України. Місцеві масово скаржаться у соцмережах на відсутність евакуації та просять допомогти вивезти родичів.

Влада не організувала евакуацію в прикордонних районах, місцеві жителі можуть розраховувати тільки на свої сили та волонтерів.

Реакція з боку влади РФ

Голова Коренівського району Курської області Марина Дегрятова закликала мешканців обмежити переміщення райцентром та взагалі населеними пунктами. Російські пропагандисти стверджують, що президент РФ Володимир Путін зібрав екстрене засідання Ради безпеки, де обговорив звернення до Заходу з вимогою припинити допомогу Україні та погрожував зробити масований ракетний удар по Києву.

В адміністрації Суджанського району заявили, що організованому вивезенню людей заважають обстріли. В МНС росії також дали зрозуміти, що евакуація не проводиться, і закликали не вірити "фейковим розсилкам про організацію таких заходів".

Губернатор Курської області Олексій Смірнов запросив допомогу президента через бойові зіткнення в Курській області. Він заявив, що регіональна влада "вживає безпрецедентних заходів щодо забезпечення безпеки мешканців".

Смірнов заявив, що організовано вивезення мешканців із зони бойових дій до безпечних районів.

Він доповів про ситуацію в регіоні президенту рф, який нібито запевнив його у напрямі допомоги із федерального центру.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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