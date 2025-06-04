Продукти подорожчають до 30%: коли очікувати зростання цін в Україні і що опиниться під ударом

В Україні очікується суттєве підвищення цін на продукти харчування до осіннього періоду. Подорожчання може сягнути 30%.

Основним чинником цього стала весняна негода, зокрема заморозки, які негативно позначилися на врожаї фруктових і овочевих культур. Як повідомляє Agronews із посиланням на директорку департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Людмилу Гончаренко, фермери вже фіксують втрати врожаю кабачків, буряків та картоплі на рівні 10–20%.

Попри те, що ці втрати не критичні, ситуація на ринку продовольства викликає занепокоєння: частина земель досі не засіяна, а деякі культури, як-от озимий ріпак, розвиваються повільніше, що може скоротити обсяги майбутнього врожаю.

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Сукупність цих чинників зменшить пропозицію на внутрішньому ринку, а отже, підштовхне вгору ціни навіть на зазвичай недорогі овочі. Експерти прогнозують, що до осені подорожчають:

черешня;

вишня;

сливи;

садова суниця;

смородина й лохина;

абрикоси та персики;

а також окремі овочі – насамперед рання картопля й кабачки.

Раніше повідомлялося, що аномальні весняні приморозки в Україні сильно вдарили по плодових садах, частково знищивши врожай абрикосів, яблук і лохини. У підсумку влітку українці, ймовірно, отримають менше фруктів за вищою ціною: фахівці оцінюють можливе подорожчання персиків та абрикосів у діапазоні 20–25 %.

Раніше ми розповідали, що в Україні подорожчає ключовий продукт харчування.

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