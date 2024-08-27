Виробники лякають дефіцитом: в Україні може суттєво зрости ціна на популярний продукт

В Україні прогнозується зростання цін на гречку. У 2024 році аграрії значно зменшили площі посівів, а також на врожайність цієї культури вплинули кліматичні зміни.

Про це повідомив Олег Сидоров, керівник департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА, повідомляє Agronews. Він пояснив це падінням цін на гречку, яке спостерігалися на початку року.

На початку 2023 року високі ціни на гречку спонукали фермерів засіяти 124 тис. га, але цього року під посів відвели лише 100 тис. га. У Вінницькій області площі посівів скоротилися у 2,5 раза, і тепер урожай збиратимуть лише з 5,5 тис. га.

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Також варто врахувати тривалу липневу посуху, яка може призвести до значного зменшення врожаю та зниження валового збору гречки.

Отже, ціни на гречку вже не будуть такими, як цього літа, і суттєво зростуть. Якщо тенденція до скорочення посівів збережеться і наступного року, ціни можуть знову досягти тризначних чисел, як це було наприкінці 2022 та на початку 2023 року.

Ціни на гречку в супермаркетах

За інформацією OBOZ.UA, станом на 26 серпня середня ціна гречки в супермаркетах становить 28,49 гривень за кілограм. В деяких торговельних мережах її можна придбати за:

Metro – 26,90 грн/кг;

Auchan – 24,90 грн;

Novus – 27,89 грн;

Megamarket – 34,30 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, які продукти подорожчають восени через інфляцію.

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