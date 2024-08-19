Прощатись можна красиво: три українські фрази на заміну банальному 'пока'

Слова "пока" в українській мові не існує, оскільки воно запозичене з російської. Тому доцільніше використовувати українські відповідники.

Команда UAportal зібрала три фрази, які варто додати до свого словникового запасу кожному українцю.

Наприклад, один із таких виразів – "щасти". Це не лише спосіб попрощатися, а й побажати співрозмовнику всього найкращого. Також можна сказати "щасливо", "щасливої дороги" або "хай щастить".

Замість "пока" часто використовують і прислівник "до побачення". Важливо пам'ятати, що в письмовій формі це два окремі слова. Якщо ж ви звертаєтесь до когось на Ви, доречно використати фразу "До зустрічі".

Ще один варіант красивого прощання українською – "Прощавай(те)". Якщо ж ви плануєте зустрітися з людиною протягом дня, можна сказати "Не прощаємось".

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