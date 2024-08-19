Прощаться можно красиво: три украинских фразы вместо банального 'пока'

Слова "пока" в украинском языке не существует, поскольку оно заимствовано из русского. Поэтому целесообразнее использовать украинские соответствия.

Команда UAportal собрала три фразы, которые следует добавить в свой словарный запас каждому украинцу.

Например, одно из таких выражений – "щасти". Это не только способ попрощаться, но и пожелать собеседнику всего наилучшего. Также можно сказать "счастливо", "счастливой дороги" или "удачи".

Вместо "пока" часто используют и наречие "до свидания". Важно помнить, что в письменной форме это два отдельных слова. Если же вы обращаетесь к кому-то на Вы, уместно использовать фразу "До встречи".

Еще один вариант красивого прощания на украинском – "Прощай(те)". Если вы планируете встретиться с человеком в течение дня, можно сказать "Не прощаемся".

Раньше мы рассказывали, как правильно обращаться к незнакомцам на украинском языке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!