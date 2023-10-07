Просто, швидко та дуже корисно: Як приготувати калину з цукром на зиму

Як зробити калину з цукром на зиму

Під час осінніх місяців надзвичайно важливо дбати про своє здоров'я, активно вживати спорт, та підвищити імунітет. Для цього не обов'язково вирушати до аптеки і купувати вітамінні комплекси – часто, краще звернути увагу на натуральні продукти, що містять необхідні вітаміни.

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Наприклад, одним із таких корисних продуктів є калина та шипшина, які можна приготувати для збереження на зиму. theLime поділяється двома простими способами приготування цих ягід, а також розповідає про їхні корисні властивості.

Калина, перетерта з цукром

Інгредієнти на 4 банки по 0,5 л:

Калина (2 кг)

Цукор (1,3 л)

Приготування:

Заздалегідь стерилізуємо банки будь-яким зручним способом: у мікрохвильовій печі, духовці або на пару. Збираємо ягоди калини після перших заморозків, щоб позбутися від неприємної гіркоти. Промиваємо їх під проточною водою, дозволяючи зайвій рідині стекти. Потім очищаємо ягоди від гілочок у глибокій мисці. За допомогою картом'ялки, блендера або комбайна робимо пюре з калини. Потім прокладаємо його через сито, щоб видалити кісточки та шкірку. Додаємо цукор до отриманого пюре з калини та ретельно перемішуємо, доки всі кристали розчиняться. Наповнюємо чисті та сухі банки перетертою калиною з цукром. Закриваємо кришками і зберігаємо в прохолодному місці, наприклад, у холодильнику.

Цілі ягоди калини

Інгредієнти для банки 3 л:

Калина (2,2 кг)

Цукор (0,5 л)

Приготування:

Промиваємо ягоди калини під проточною водою та дозволяємо зайвій рідині стекти. Потім очищаємо ягоди від гілочок у глибокій мисці. Для 3-літрової банки висипаємо 1 ст. ложку цукру на дно, додаємо трохи ягід та струшуємо банку, щоб цукор рівномірно розподілився між ягодами. Повторюємо цей процес доки банка не буде заповнена доверху. В самому кінці поверхні має бути шар цукру. Накриваємо ягоди в банці капроновою кришкою і зберігаємо.

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