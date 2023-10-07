Просто, швидко та дуже корисно: Як приготувати калину з цукром на зиму
Під час осінніх місяців надзвичайно важливо дбати про своє здоров'я, активно вживати спорт, та підвищити імунітет. Для цього не обов'язково вирушати до аптеки і купувати вітамінні комплекси – часто, краще звернути увагу на натуральні продукти, що містять необхідні вітаміни.
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Наприклад, одним із таких корисних продуктів є калина та шипшина, які можна приготувати для збереження на зиму. theLime поділяється двома простими способами приготування цих ягід, а також розповідає про їхні корисні властивості.
Калина, перетерта з цукром
Інгредієнти на 4 банки по 0,5 л:
- Калина (2 кг)
- Цукор (1,3 л)
Приготування:
- Заздалегідь стерилізуємо банки будь-яким зручним способом: у мікрохвильовій печі, духовці або на пару.
- Збираємо ягоди калини після перших заморозків, щоб позбутися від неприємної гіркоти. Промиваємо їх під проточною водою, дозволяючи зайвій рідині стекти. Потім очищаємо ягоди від гілочок у глибокій мисці.
- За допомогою картом'ялки, блендера або комбайна робимо пюре з калини. Потім прокладаємо його через сито, щоб видалити кісточки та шкірку.
- Додаємо цукор до отриманого пюре з калини та ретельно перемішуємо, доки всі кристали розчиняться.
- Наповнюємо чисті та сухі банки перетертою калиною з цукром. Закриваємо кришками і зберігаємо в прохолодному місці, наприклад, у холодильнику.
Цілі ягоди калини
Інгредієнти для банки 3 л:
- Калина (2,2 кг)
- Цукор (0,5 л)
Приготування:
- Промиваємо ягоди калини під проточною водою та дозволяємо зайвій рідині стекти. Потім очищаємо ягоди від гілочок у глибокій мисці.
- Для 3-літрової банки висипаємо 1 ст. ложку цукру на дно, додаємо трохи ягід та струшуємо банку, щоб цукор рівномірно розподілився між ягодами. Повторюємо цей процес доки банка не буде заповнена доверху. В самому кінці поверхні має бути шар цукру. Накриваємо ягоди в банці капроновою кришкою і зберігаємо.
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