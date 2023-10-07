Просто, быстро и очень полезно: Как приготовить калину с сахаром на зиму

Во время осенних месяцев чрезвычайно важно заботиться о своем здоровье, активно употреблять спорт и повысить иммунитет. Для этого не обязательно отправляться в аптеку и покупать витаминные комплексы – часто, лучше обратить внимание на натуральные продукты, содержащие необходимые витамины.

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К примеру, одним из таких полезных продуктов является калина и шиповник, которые можно приготовить для сохранения на зиму. theLime делится двумя простыми способами приготовления этих ягод, а также рассказывает об их полезных свойствах.

Калина, перетертая с сахаром

Ингредиенты на 4 банка по 0,5 л.

Калина (2 кг)

Сахар (1,3 л)

Приготовление:

Заранее стерилизуем банки любым удобным способом: в микроволновке, духовке или на пару. Собираем ягоды калины после первых заморозков, чтобы избавиться от неприятной горечи. Промываем их под проточной водой, позволяя излишней жидкости стечь. Затем очищаем ягоды от веточек в глубокой миске. С помощью кортофеледавилки, блендера или комбайна делаем пюре из калины. Затем прокладываем его через сито, чтобы удалить косточки и кожуру. Добавляем сахар к пюре из калины и тщательно перемешиваем, пока все кристаллы растворятся. Наполняем чистые и сухие банки перетертой калиной с сахаром. Закрываем крышками и храним в прохладном месте, например в холодильнике.

Целые ягоды калины

Ингредиенты для банки 3 л.

Калина (2,2 кг)

Сахар (0,5л)

Приготовление:

Промываем ягоды калины под проточной водой и разрешаем излишней жидкости стечь. Затем очищаем ягоды от веточек в глубокой миске. Для 3-литровой банки высыпаем 1 ст. ложку сахара ко дну, добавляем немного ягод и встряхиваем банку, чтобы сахар равномерно распределился между ягодами. Повторяем этот процесс пока банка не будет заполнена доверху. В самом конце поверхности должен быть слой сахара. Накрываем ягоды в банке капроновой крышкой и храним.

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