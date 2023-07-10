Просто залиште на ніч: Як зробити морозиво на будь-який смак з йогурта
Час від часу ми всі любимо смак морозива, але чому б не спробувати приготувати його самостійно з магазинного йогурту? Цей метод дуже простий і не вимагає спеціального обладнання.
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Ось кілька простих кроків, які допоможуть вам приготувати морозиво з магазинного йогурту:
- Виберіть улюблений йогурт. Можете обрати йогурт з будь-якими смаками або додатками, що вам подобаються. Наприклад, фруктовий йогурт або йогурт з шматочками шоколаду;
- Зніміть кришку з йогурту і вставте в неї паличку. Якщо в йогурті немає палички, використовуйте звичайні дерев'яні палички для морозива, які можна придбати у супермаркеті;
- Покладіть йогурт з паличкою в морозильну камеру вашої морозильної камери. Впевніться, що йогурт стоїть вертикально і паличка захоплена в йогурт на достатню глибину;
- Залиште йогурт у морозильній камері на ніч або протягом приблизно 6-8 годин, щоб він замерз;
- Наступного дня вийміть йогурт з морозильної камери. Використовуйте дерев'яну паличку для того, щоб видерти морозиво з контейнера;
- Прикрасьте своє морозиво за бажанням. Можете додати свіжі фрукти, шматочки шоколаду, горішки або інші улюблені інгредієнти.
Тобто, якщо ви хочете насолоджуватися своїм домашнім морозивом, приготованим з магазинного йогурту на будь-який смак, достатньо лише залишити йогурт з паличкою в морозилці на ніч, і наступного дня ви отримаєте свіже й смачне морозиво. Експериментуйте зі смаками йогурту та додатками, щоб знайти свою улюблену комбінацію. Смачного!
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