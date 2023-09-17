Простий і бюджетний лайфхак: навіщо до пральної машинки класти вологу серветку

Для якіснішого та ефективного прання є різні народні лайфхаки. Наприклад, до речей у пральній машині можна додати вологу серветку.

Про це повідомили в Pixel. Ворс і шерсть можуть залишатися на одязі після прання, що робить його непривабливим і неприємним у носінні. Крім того, ворс може накопичуватися в барабані пральної машини, що може призвести до поломки.

Зокрема, волога серветка, поміщена в барабан пральної машини, притягує до себе весь ворс і шерсть, які є на одязі. Це відбувається через те, що волога серветка стає центром тяжіння для дрібних частинок.

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Перед тим, як покласти в барабан вологу серветку разом з одягом, потрібно знати певні нюанси:

Одну й ту саму серветку можна використовувати лише одноразово.

Також потрібно використовувати саме вологі серветки. Вироби із тканини для такого лайфхака не підходять.

Серветки мають бути міцними.

Не варто класти в барабан пральної машини більше трьох вологих серветок.

Таким чином після того, як ви поклали до барабана пральної машини брудні речі, додайте туди вологу серветку. Після цього запустіть прання у звичайному режимі.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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