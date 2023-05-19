Простий пиріг за півгодини: рецепт заливного пирога з капустою
Цей пиріг чудово підійде до вечірнього чаювання, а також в якості поживного перекусу.
Інгредієнти:
– капуста - 350 г
– цибуля - 120 г
– солодкий перець - 120 г
– морква - 120 г
– карі - 1/2 ч. л.
– сіль, чорний мелений перець - за смаком
– зелень петрушки
– соняшникова рафінована олія - для смаження
Для тіста:
– сметана - 150 г
– яйця (крупні) - 2 шт.
– сіль - 1 ч. л.
– цукор - 1 ч. л.
– розпушувач для тіста - 1 ч. л. з вершком
– борошно - 6-7 ст. л.
Спосіб приготування:
1. Наріжте капусту та перець соломкою, а цибулю кубиком. Моркву натріть. Зелень подрібніть.
2. На сковорідку налийте олію, розігрійте. Викладіть цибулю та смажте 3 хвилини. Потім додайте моркву, смажте 3 хвилини, потім перець – також смажте 3 хвилини. В останню чергу висипте капусту та смажте 8 хвилин.
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3. Тісто: збийте яйця, додайте до сметани, посоліть та поперчіть. Перемішайте.
4. Насипте 3 ст л борошна та перемішайте. Додайте решту борошна та знову перемішайте.
5. На дно змащеної олією форми викладіть 4 ст.л. тіста. Викладіть начинку, а на неї – решту тіста.
6. Посипте кунжутом.
7. Випікайте пиріг 30 хв. при 180 °С.
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