Простий рецепт веганського шашлика: які овочі краще смажити на мангалі

З приходом літа багато людей полюбляють готувати на мангалі. І якщо ви вважаєте, що на шампурах можна смажити лише м’ясо, то ми радимо вам спробувати веганський шашлик з овочів. Це прекрасний варіант для вегетаріанців і тих, хто бажає змінити свій раціон.

Перед тим, як готувати веганський шашлик на мангалі, необхідно правильно підготувати овочі. Для цього їх можна нарізати на кубики або довгі смужки. Окрім того, рекомендується перед смаженням овочі замочити в маринаді з олії, різних спецій та трав.

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Які овочі можна використовувати для веганського шашлику?

Спробуйте поєднувати наступні овочі:

Кабачки;

Баклажани;

Перці;

Цибуля;

Гриби;

Томати;

Картопля.

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Простий рецепт веганського шашлику

Інгредієнти:

2 кабачки;

2 баклажани;

2 перці;

2 цибулі;

300 г грибів;

4 томати;

4 картоплини;

2 столові ложки рослинної олії;

1 столова ложка бальзамічного оцту;

2 зубчики часнику;

Сіль та перець до смаку;

Шампури.

Інструкція:

Почистіть овочі та наріжте їх на більш-менш однакові шматочки; Для маринаду змішайте олію, бальзамічний оцет, пресований часник, сіль та перець; Обережно замочіть овочі в маринаді та залиште на кілька годин, щоб вони наситилися смаком; Нанизуйте овочі на шампури; Розігрійте мангал або гриль до середньої температури; Покладіть шампури на решітці мангала та готуйте їх, періодично повертаючи, доки овочі не стануть м'якими та отримають золотистий колір; Подавайте шашлик гарячим разом зі свіжим хлібом та овочевими салатами!

В результаті ви отримаєте смачний, веганський шашлик, який вразить смаком навіть не вегетаріанців. Не забувайте експериментувати з різними овочами та прянощами, щоб знайти власний улюблений рецепт.

Ще однією гарною ідеєю для мангалу є шампури з кольорового перцю, грибів і цибулі. Не тільки це стане гарним доповненням до вашої страви, але й додасть колір та різноманітність на тарілці.

Також можна спробувати шампури з абрикосів, персиків та інших фруктів. Додайте на них трохи меду та соку лайма, щоб додати їм солодкувато-кислу ноту. Це стане чудовим десертом для вашої вечері на мангалі.

Смачного!

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