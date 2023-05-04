Простой рецепт веганского шашлыка: какие овощи лучше жарить на мангале

С приходом лета многие любят готовить на мангале. И если вы считаете, что на шампурах можно жарить только мясо, то мы рекомендуем вам попробовать веганский шашлык из овощей. Это прекрасный вариант для вегетарианцев и желающих изменить свой рацион.

Перед тем как готовить веганский шашлык на мангале, необходимо правильно подготовить овощи. Для этого их можно порезать на кубики либо длинноватые полоски. Кроме того, рекомендуется перед жаркой овощи замочить в маринаде из растительного масла, различных специй и трав.

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Какие овощи можно использовать для веганского шашлыка?

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Попробуйте совмещать следующие овощи:

Кабачки;

Баклажаны;

перцы;

Лук;

Грибы;

Томаты;

Картофель.

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Простой рецепт веганского шашлыка

Ингредиенты:

2 кабачки;

2 баклажана;

2 перца;

2 лука;

300 г грибов;

4 томаты;

4 картофелины;

2 столовые ложки растительного масла;

1 столовая ложка бальзамического уксуса;

2 зубчика чеснока;

Соль и перец по вкусу;

Шампуры.

Инструкция:

Очистите овощи и нарежьте их на более или менее одинаковые кусочки; Для маринада смешайте растительное масло, бальзамический уксус, прессованный чеснок, соль и перец; Осторожно замочите овощи в маринаде и оставьте на несколько часов, чтобы они насытились вкусом; Нанизывайте овощи на шампуры; Разогрейте мангал или гриль до средней температуры; Уложите шампуры на решетку мангала и готовьте их, периодически поворачивая, пока овощи не станут мягкими и получат золотистый цвет; Подавайте шашлык горячим вместе со свежим хлебом и овощными салатами!

В результате вы получите вкусный, веганский шашлык, который поразит вкус даже не вегетарианцев. Не забывайте экспериментировать с разными овощами и пряностями, чтобы найти свой любимый рецепт.

Еще одной хорошей идеей для мангала есть шампуры из цветного перца, грибов и лука. Не только это станет хорошим дополнением к вашему блюду, но придаст цвет и разнообразие на тарелке.

Также можно попробовать шампуры из абрикосов, персиков и других фруктов. Добавьте на них немного меда и сока лайма, чтобы добавить им сладковато-кислую ноту. Это станет отличным десертом для вашего ужина на мангале.

Приятного аппетита!

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