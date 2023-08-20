Простий спосіб, як за допомогою крейди та мила позбутися мурах в будинку

Влітку певно кожен тикається з проблемою, коли мурахи заповзають до оселі та починають атакувати місця, де ви зберігаєте продукти. Щоб позбутися мурах у квартирі, не потрібні дорогі та токсичні пестициди. Можна спробувати звичайні домашні засоби й мурах у будинку більше не буде.

Як повідомляє Аpartmentguide.com, мурах можна відлякати за допомогою природних репелентів. І це будуть прості способи позбутися цих надокучливих комах.

Можна використати оцет, який варто змішати з водою у рівних пропорціях та натерти розчином підлогу та стільниці. Запах буде сильним й комахи тікатимуть з оселі

Кориця також може відлякати мурах. Посипте порошком кориці підвіконня, плінтуси або дверні отвори, щоб запобігти проникненню мурах в будинок. Або замість кориці використайте чорний мелений перець.

Як відомо, мурахи використовують запах як засіб навігації. Провівши лінію крейдою там, де ви помітили мурашок, ви порушите їхній шлях та заплутаєте їх, тож вони підуть геть.

Мило для рук теж здатне відвадити комах – змішайте його з гарячою водою та помістіть у пульверизатор. Ви можете використовувати цю суміш для обприскування стільниць, під’їздів або інших місць, де ви помітили марширування мурах.

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Кавова гуща також дезорієнтує комах – посипте її під вхідні двері, на підвіконнях, біля плінтусів і комахи, що не переносять різких запахів, не заберуться до будинку.

Також у боротьбі з мурахами допоможуть цитрусові кірки – з лимонів, лаймів, грейпфрутів чи апельсинів. Помістіть шкірку цитрусових навколо місць, де ви знайдете мурах, щоб відлякати їх. Для додаткової міри використовуйте чистячі засоби з природним ароматом цитрусових, щоб протерти ці ділянки.

Експерти радять у боротьбі з мурахами не забувати ховати рештки їжі чи продукти, аби не приваблювати їх до оселі. Герметично закривайте крупи та цукор. Помістіть фрукти в пластикові контейнери, щоб мурахи не могли потрапити до їди.

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