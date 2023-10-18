Простий спосіб зберегти часник на зиму, щоб він не проріс та не засох

Часник - це універсальна овочева культура, яка широко використовується в кулінарії. Щоб часник добре зберігався до весни, важливо дотримуватися деяких правил.

Ось кілька порад, як зберегти часник на зиму:

Викопайте часник в суху погоду, коли він повністю дозріє.

Підсушіть часник на сонці або в добре провітрюваному приміщенні.

Зберігайте часник в темному прохолодному місці.

Оптимальна температура зберігання часнику становить від 0 до +4 градусів Цельсія. При такій температурі часник буде зберігатися протягом 6-8 місяців.

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Щоб часник не проріс, його можна зберігати в холодильнику. Для цього часник потрібно помістити в поліетиленовий пакет або коробку і поставити в нижню полицю холодильника.

Щоб часник не засох, його потрібно регулярно перевіряти й видаляти пророслі зубчики.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам зберегти часник на зиму:

Часник можна зберігати в лушпинні або очистивши.

Якщо ви зберігаєте часник в лушпинні, його потрібно періодично перевертати, щоб він рівномірно просох.

Часник можна зберігати в ящиках з піском або золою. Пісок або зола допоможуть абсорбувати зайву вологу.

Часник можна зберігати в коробці з цибулею. Цибуля виділяє речовини, які запобігають проростанню часнику.

Спосіб зберігання у холодильнику

Якщо ви зберігаєте часник з іншими овочами у холодильнику, він може прорости швидше, оскільки овоч містять забагато вологи. Однак якщо це буде надто сухе місце, то часник почне зсихатися.

Спробуйте взяти кілька головок часнику, поділити на зубчики та почистити їх від лушпиння. Потім візьміть маленьку герметичну скляну баночку та покладіть на дно трохи рису. Покладіть зверху зубчики часнику й поставте у холодильник. Ваш часник довше залишатиметься свіжим і ароматним.

Часник можна покласти у полотняному мішку, в який варто покласти трохи лушпиння цибулі. Це захистить часник від шкідників і хвороб й допоможе йому довше зберігати свіжість.

Можна замаринувати часник. Очищені зубчики часнику покладіть у банку, яка закривається й залийте оцтом (9%). Зберігайте баночку у холодильнику, щільно закрутивши її кришку.

Можна заморозити часник. Якщо заморозити очищені зубчики часнику, то він збереже свої смакові властивості упродовж двох місяців. Інший спосіб заморозки допоможе зберегти смак часнику довше – до 6 місяців. Для цього треба зубчики часнику розчавити й покласти "пюре" у форми для льоду. Поставте їх у морозильник на 8 годин, а потім витягніть з форми та покладіть у поліетиленовий зіп-пакет.

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