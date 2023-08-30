Як правильно зберігати цибулю в квартирі, щоб не згнила: поради домогосподарок

Тривале зберігання цибулі залежить від правильного температурного режиму та умов. Лише тоді овочі не буде висихати яи гнити. Найефективнішим для цибулі є зберігання при температурі від 7 до 15 градусів.

Про це пише radiotrek.

Цікаво, що можливість створення прийнятних умов для зберігання цибулі існує навіть в квартирі.

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Крім температури, цибулі потрібна певна вологість. Так, якщо ви не можете зберігати цибулю на балконі, уникайте її спільного зберігання поруч із буряками, картоплею або морквою.

Ці овочі виділяють вологу, що може негативно вплинути на стан цибулі. Найбільш розумно виділити для цього особливе місце, подалі від обігріваючих приладів.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

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