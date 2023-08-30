Как правильно хранить лук в квартире, чтобы не сгнила: советы домохозяек

Длительное хранение лука зависит от правильного температурного режима и условий. Только тогда овощи не будет высыхать и гнить. Самым эффективным для лука есть хранение при температуре от 7 до 15 градусов.

Об этом пишет radiotrek.

Интересно, что возможность создания приемлемых условий хранения лука существует даже в квартире.

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Помимо температуры луку нужна определенная влажность. Так, если вы не можете хранить лук на балконе, избегайте его совместного хранения рядом со свеклой, картофелем или морковью.

Эти овощи выделяют влагу, что может отрицательно повлиять на состояние лука. Наиболее разумно выделить для этого особое место, подальше от обогревающих приборов.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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