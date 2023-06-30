Простий трюк очищення вентилятора від пилу без розбирання

Вентилятор є незамінним помічником під час літньої спеки, але якщо регулярно його не чистити, він може представляти небезпеку. Насправді, ви будете вдихати пил та бруд, які накопичуються на лопатках. Це може спричинити алергічну реакцію або проблеми з диханням.

Ми поділимося порадами щодо правильного очищення вентилятора. Для цього потрібні будуть викрутка, мікрофіброва серветка та м'яка щітка.

Як очистити вентилятор

Спочатку відключіть вентилятор від джерела живлення. Під час роботи також переконайтеся, що дроти не заплутуються, і тримайте вилку подалі від будь-яких рідин або води.

Уважно розіберіть вентилятор. Навіть якщо ви не належите до людей, які люблять читати інструкції перед розбиранням чогось, все ж рекомендується ознайомитися з ними.

Покладіть вентилятор лицевою стороною донизу на рівну поверхню і обережно відкрутіть гвинти, щоб отримати доступ до лопаток.

На лопатках найбільше накопичується пил, тому почніть з їх очищення. Можна використовувати ганчірку або, якщо бруду дуже багато, пилосос зі спеціальною насадкою. Будьте обережні, щоб не пошкодити лопатки. Уникайте розпилення будь-яких миючих засобів безпосередньо на вентилятор і добре протріть його після очищення. Додатково протріть решітку серветкою з мікрофібри. Після того, як всі деталі будуть чистими зберіть прилад.

Як почистити вентилятор без розкручування

Для цього вам знадобиться балон зі стисненим повітрям. Розташуйте насадку між сітчастою передньою частиною вентилятора та здуйте пил.

В якості альтернативи можна використати холодний фен або пилосос із насадкою. Потім візьміть серветку з мікроволокна та протріть вентилятор зовні.

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Якщо ви хочете почистити лопасті, але при цьому не бажаєте розбирати прилад, можна використати спрей для чищення.

"Розмішайте в пляшці суміш із білого оцту, кількох крапель ефірної олії та ложки харчової соди. Струсіть пляшку і розпиліть розчин решітки вентилятора. Після цього накрийте поліетиленовим пакетом та увімкніть вентилятор на кілька хвилин. Пакет буде збирати будь-який бруд, що здувається. Це гарантує безпроблемне прибирання", – пропонує Нік Смолл, експерт із малої побутової техніки.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно користуватись вентилятором в спеку.

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