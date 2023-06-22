Як швидко очистити та позбутися запахів із колби термоса: дієві лайфхаки

Термос є неймовірно зручним і практичним предметом, незалежно від того, чи ви їдете в похід або просто насолоджуєтеся відпочинком на природі. Однак багато людей не знають, що неправильне використання та зберігання може призвести до появи неприємного запаху в термосі. UAportal підготував докладний посібник, який допоможе зберегти свіжість та відсутність запаху в термосі.

Очищення колби термоса

Для очищення термоса найпростішим методом є створення розчину з використанням харчової соди. Додайте 5 столових ложок харчової соди в термос і залийте 500 мл окропу. Відрегулюйте кількість залежно від розміру термоса. Залишіть содовий розчин на 3-4 години або на ніч.

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Вранці ретельно промийте термос під проточною водою. Якщо термос має неприємний запах, пробку також слід очистити. Корок можна або прокип'ятити, або замочити в розчині харчової соди, поки вода не охолоне.

Видалення чайного нальоту

У разі утворення чайного нальоту для очищення можна використовувати звичайну сіль. Змішайте 4-5 столових ложок великої кам'яної солі з одним літром окропу і залиште розчин у термосі до остигання. Корок можна залишити відкрученим і замочити його окремо в тому ж розчині, використовуючи миску або тарілку.

Використання лимонної кислоти

Лимонна кислота користується популярністю серед досвідчених туристів, коли йдеться про очищення колб термосів, забруднених чайним нальотом. Якщо ви не можете очистити термос відразу після заварювання чаю, утворення нальоту практично неминуче.

У цій ситуації приготуйте розчин із 1 столової ложки лимонної кислоти на 500 мл окропу. Щільно закрийте термос пробкою і залиште на 3-4 години.

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Очищення внутрішньої поверхні металевого термоса

Для металевих термосів найбільш ефективним засобом є оцтова кислота, відома як оцет. Приготуйте розчин із 3 столових ложок оцту на 500 мл теплої води. Залийте розчин у термос, наповнивши його вгору, і щільно закрийте пробкою. Залишіть на ніч.

Боротьба із запахами

Для усунення запаху з термоса ви маєте кілька варіантів. Можна використовувати гірчичний порошок, розчинивши 2-3 столові ложки в 1 літрі окропу. Просто залийте розчин у термос, щільно закрийте кришку, добре струсіть, доки порошок не розчиниться, і залиште на 3-4 години.

Інший варіант використання свіжого лимона. Залийте термос майже до шийки окропом і додайте дрібно|мілко| нарізаний лимон. Закрийте колбу та залиште на ніч. На ранок ви не виявите ні залишків, ні неприємного запаху.

Використання миючого засобу

Якщо ви віддаєте перевагу використанню миючого засобу, то можна очистити термос з деякими обережностями.

Однак важливо дотримуватися таких правил:

Уникайте абразивних миючих засобів, які можуть пошкодити колбу та її зовнішню поверхню. Не використовуйте миючі засоби, призначені для інших цілей, наприклад, для чищення кухонних плит, мікрохвильових печей або ванн. Тримайте подалі від агресивних розчинів та порошків, призначених для видалення іржі та накипу. Завжди мийте колбу з миючим засобом для миття посуду і ретельно обполіскуйте під прохолодною проточною водою.

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