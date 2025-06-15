Процедура вивезення за кордон 17-річного військовозобовʼязаного: які документи потрібні

Попри запроваджений в Україні воєнний стан, громадяни віком 17 років, які підлягають призову, можуть перетинати державний кордон. Водночас для виїзду їм необхідно мати при собі документи, що підтверджують взяття на військовий облік.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда. Після початку повномасштабного вторгнення були обмежені можливості виїзду для військовозобов’язаних чоловіків. Проте ці обмеження не стосуються всіх. У тому числі вони не поширюються на юнаків, яким ще не виповнилося 18 років.

За словами адвоката, інформація про те, що 17-річним призовникам заборонено виїжджати з країни, не відповідає дійсності. Він наголосив, що подібні твердження є фейковими, і наразі немає ознак того, що найближчим часом така заборона буде введена.

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Для перетину кордону юнаку потрібно мати при собі не лише закордонний паспорт, а й документ, який підтверджує військовий облік. Це може бути:

приписне свідоцтво або інше письмове посвідчення про взяття на облік;

електронна версія військового облікового документа через додаток "Резерв+".

Наявність одного з цих документів є обов’язковою умовою для безперешкодного виїзду.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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