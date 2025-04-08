Перевірки пільг на комунальні послуги: що потрібно знати українцям

В Україні планується впровадження єдиного механізму та загальних правил для перевірки пільг, які надаються громадянам на оплату комунальних послуг, а також на придбання твердого палива та скрапленого газу. Це нововведення має на меті удосконалити законодавство, що регулює верифікацію державних виплат.

Відповідний Проєкт наказу "Про затвердження Методики верифікації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу" був опублікований для обговорення на сайті Федерації профспілок України. Згідно з документом, впровадження цієї методики стало необхідним через надання пільг громадянам у грошовій формі.

"Проєкт наказу розроблений відповідно до частини третьої статті 9 Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", згідно з якою верифікація державних виплат має здійснюватися відповідно до методик, що затверджуються органом, який здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що формують політику у сфері надання відповідних державних виплат", – зазначено у пояснювальній записці.

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Інформація, надана громадянами, буде перевірятися шляхом порівняння з даними, що надходитимуть від Пенсійного фонду України (ПФУ), а також з іншими реєстрами та базами даних, що містять інформацію про кожного отримувача пільг. Це включає:

інформацію про смерть особи, згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану;

статус отримувача в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;

адресу зареєстрованого місця проживання отримувача або його родини, за даними Державної міграційної служби України;

нарахування житлових субсидій та пільг за той самий період, відповідно до даних інформаційної системи ПФУ;

наявність інвалідності та відповідну групу за даними централізованого банку даних з проблем інвалідності.

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